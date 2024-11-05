Kuşadası'nda Ücretsiz Yoga Etkinliği Düzenlendi

Güncel

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi Spor ve Sağlık Meclisi, Güzelçamlı Mahallesi'nde ücretsiz yoga etkinliği düzenledi. Aktivitede katılımcılara, eğitmen Yasemen Ekmekçi tarafından farklı yoga teknikleri gösterildi.

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi Spor ve Sağlık Meclisi, Güzelçamlı Mahallesi'nde ücretsiz yoga etkinliği düzenledi. Değirmen Park'ta gerçekleştirilen etkinliğe yogaseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Etkinlikten önce Kuşadası Belediyesi sporcu diyetisyeni Aysen Arıcan tarafından katılımcıların kilo, yağ ve kas ölçümleri yapıldı. Ardından yogaseverlere sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgiler içeren kitapçıklar dağıtıldı.

Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte vatandaşlar, yoga eğitmeni Yasemen Ekmekçi eşliğinde, vücut çalıştırma, konsantrasyon, gevşeme, meditasyon ve nefes tekniklerini uyguladı.

Bedenin doğru nefes alma ve zihnin sakinleşmesiyle sağlık kazanabileceğine dikkat çekilen yoga etkinliği her salı ve perşembe günü saat 10.00 ile 11.00 arasında Değirmen Park'ta devam edecek. Hava şartlarının uygun olmaması halindeyse etkinlik Güzelçamlı Düğün Salonu'nda yapılacak.