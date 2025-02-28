Kuşadası'nda Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi, 2019'dan bu yana kente 269 kilometre yeni yol kazandırarak alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde sıcak asfalt ve yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları devam ediyor.

28.02.2025 14:48
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(AYDIN) - Başkan Ömer Günel'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana kente 269 kilometre yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, alt ve üstyapıyı yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi 580'inci Sokağı sıcak asfaltla kaplıyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin alt ve üstyapı sorunlarını kalıcı olarak çözmek amacıyla yürütülen yenileme çalışmaları farklı mahallelerde eş zamanlı olarak devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Kente modern ve konforlu yollar kazandırmak amacıyla mesai kavramı gözetmeksizin çalışan ekipler, şimdi de 260 metre yağmur suyu hattı döşedikleri Kadınlar Denizi Mahallesi 580'inci Sokak'ta sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alanda yürütülen çalışma kısa süre içerisinde tamamlanacak.

Anında müdahale, anında çözüm

Elektrik, su, kanalizasyon, internet, telefon ve doğal gaz alanında faaliyet gösteren kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle yollarda meydana gelen hasar ve bozulmalar da Acil Müdahale Birimi ekipleri tarafından en kısa süre içerisinde gideriliyor. Kent sakinlerinin mağduriyet yaşamaması için günün 24 saati nöbet tutan Acil Müdahale Birimi ekiplerinin çalışmaları memnuniyetle karşılanıyor.

Kaynak: ANKA

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