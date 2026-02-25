Kuşadası'nda Çocuklar, "Çocuktan Al Haberi" Etkinliğiyle Gazetecilik Mesleğini Tanıdı - Son Dakika
Kuşadası'nda Çocuklar, "Çocuktan Al Haberi" Etkinliğiyle Gazetecilik Mesleğini Tanıdı

25.02.2026 17:13  Güncelleme: 19:36
Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi'nde 36-60 ay arasındaki çocuklar, 'Çocuktan Al Haberi' etkinliğiyle gazetecilik ve spikerlik mesleğini uygulamalı olarak tanıdı. Minikler, haber sunma ve gazete hazırlama deneyimi elde etti.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitim alan 36-60 ay arasındaki çocuklar, "Çocuktan Al Haberi" etkinliğiyle gazetecilik ve spikerlik mesleğini uygulamalı olarak tanıdı.

Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitim alan 36-60 ay arasındaki minikler, "Çocuktan Al Haberi" etkinliğiyle hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadı. Etkinliğe katılan çocuklar, gazetecilik ve spikerlik mesleğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Çocuk Gelişim Merkezi, haber merkezine dönüştü

Etkinlik kapsamında haber merkezine dönüşen Çocuk Gelişim Merkezi'nde çocuklar kendi anı gazeteleri hazırladı. Minikler, posta güvercini resimlerini rengarenk gazete kağıtlarıyla süsledi ve etkinlik boyunca yaratıcı çalışmalar yaptı.

Minikler mikrofonu eline aldı, haber sundu

Etkinliğin en heyecanlı anları ise çocukların mikrofonu eline aldığı dakikalarda yaşandı. Haber sunmayı ve hava durumunu aktarmayı deneyimleyen çocuklar, kamera karşısına geçerek spikerlik yaptı.

"Haber nedir" sorusuna uygulamalı yanıt

Yazılı ve görsel medya örnekleri üzerinden gazetecilik mesleğini tanıyan çocuklar; haber nedir, gazete nasıl hazırlanır, spiker ne iş yapar gibi sorulara uygulamalı yanıt buldu. Etkinlik sayesinde çocuklar iletişim becerilerini geliştirirken, takım çalışmasının da önemini öğrendi.

