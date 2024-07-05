Kuşadası'ndaki orman yangınından kurtarılan köpekler tedavi ediliyor - Son Dakika
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Kuşadası'ndaki orman yangınından kurtarılan köpekler tedavi ediliyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayıp Kuşadası'na sıçrayan orman yangınından kurtarılan 11 köpeğin tedavileri sürüyor. Sağlık durumları düzelen köpekler, iyileştikten sonra sahiplendirilecek.

05.07.2024 09:08  Güncelleme: 10:34
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(AYDIN) - İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayıp Kuşadası'na sıçrayan orman yangınından Kuşadası Belediyesi Haybulans ekipleri tarafından kurtarılan 11 köpeğin Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavileri sürüyor. Sağlık durumları her geçen gün düzelen köpekler, tamamen iyileştikten sonra sıcak bir yuvaya kavuşmaları için sahiplendirilecek.

Selçuk'ta 29 Haziran Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, Kuşadası'na da sıçradı. Yaklaşık 95 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, Kuşadası Belediyesi'nin hayvan ambulansı Haybulans araçları ve ekipleri, yaralı hayvanlara yardım eli uzatmak için kısa süre içerisinde bölgeye ulaştı. Yangın yerinde yapılan çalışmayla dumandan ve külden etkilendikleri tespit edilen 5'i yavru, 11 köpek, ekipler tarafından kurtarıldı.

Haybulanslar ile Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen köpeklere vakit kaybetmeden oksijen takviyesi yapıldı. Bedenleri kül ve tozdan arındırılan köpeklerin merkezdeki tedavileri sürüyor.

Sağlık durumları her geçen gün iyiye giden köpeklerle veterinerler yakından ilgileniyor. Can dostlar, tamamen iyileştikten sonra sıcak bir yuvaya kavuşmaları için sahiplendirilecek.

Kaynak: ANKA

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