Kuşhane Köyü Öğrencileri: Hayaller Beyaz Perdede - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşhane Köyü Öğrencileri: Hayaller Beyaz Perdede

Elazığ'da öğrencilerin hikayeleri belgesel oldu, eğitimde fırsat eşitliği vurgulandı.

04.12.2024 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zorlu koşullarda umut dolu bir eğitim: Öğrencilerin hayalleri beyaz perdeye taşındı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Kuşhane Köyü öğrencilerinin hikayeleri, Yönetmen Mücahit Baydaş'ın belgeselinde beyaz perdeye taşındı ve eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çekildi. Gerçekleştirilen etkinlikle keyifli vakitler geçiren öğrenciler, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'ndan kütüphane talebinde bulundu.

Elazığ'ın Kuşhane Köyü Kon mezrasındaki ilkokul öğrencileri, zor şartlar altındaki yaşamlarını ve azim dolu hikayelerini beyaz perdeye taşıyan bir belgesele konu oldu. İl Özel İdaresi personeli yönetmen Mücahit Baydaş'ın çektiği bu anlamlı belgesel, hem çocukların yaşamına ışık tuttu hem de eğitimde fırsat eşitliğinin önemine vurgu yaptı. Belgeselde, fedakar öğretmenlerin çabaları, köy yaşamının sıcaklığı ve öğrencilerin geleceğe dair umut dolu hayalleri izleyenleri derinden etkiledi. Yönetmen Baydaş, "Bu belgesel sadece bir film değil, çocukların hayallerine rehberlik eden, umut dolu bir mesaj. Onların hayallerini büyütmek ve dünyalarını genişletmek istiyoruz" diyerek projenin mottosunu özetledi. Öğrenciler ise belgeselin ardından verdikleri demeçte, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'ndan köy okullarına bir kütüphane yapılmasını istediklerini dile getirdi.

Ayrıca, bu anlamlı projenin bir parçası olarak Elazığ İl Özel İdaresi Bilim Merkezi, köyü ziyaret ederek öğrencilere yönelik bilimsel deneyler ve çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlik sırasında öğrencilere kitaplar ve botlar hediye edildi. Bu hediyeler, çocukların mutluluğunu artırırken, öğretmenler de bu tür projelerin eğitime olan katkısının altını çizdi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Belgesel, Kültür, Eğitim, Güncel, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşhane Köyü Öğrencileri: Hayaller Beyaz Perdede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:48 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: 1 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)
18:46 Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
07:28 Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
07:15 Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek
06:51 Güney Kore’de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor
01:18 Gürcistan’da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı Gürcistan'da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 20:42:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşhane Köyü Öğrencileri: Hayaller Beyaz Perdede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.