Kuşhane Köyü Öğrencileri: Hayaller Beyaz Perdede

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Zorlu koşullarda umut dolu bir eğitim: Öğrencilerin hayalleri beyaz perdeye taşındı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Kuşhane Köyü öğrencilerinin hikayeleri, Yönetmen Mücahit Baydaş'ın belgeselinde beyaz perdeye taşındı ve eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çekildi. Gerçekleştirilen etkinlikle keyifli vakitler geçiren öğrenciler, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'ndan kütüphane talebinde bulundu.

Elazığ'ın Kuşhane Köyü Kon mezrasındaki ilkokul öğrencileri, zor şartlar altındaki yaşamlarını ve azim dolu hikayelerini beyaz perdeye taşıyan bir belgesele konu oldu. İl Özel İdaresi personeli yönetmen Mücahit Baydaş'ın çektiği bu anlamlı belgesel, hem çocukların yaşamına ışık tuttu hem de eğitimde fırsat eşitliğinin önemine vurgu yaptı. Belgeselde, fedakar öğretmenlerin çabaları, köy yaşamının sıcaklığı ve öğrencilerin geleceğe dair umut dolu hayalleri izleyenleri derinden etkiledi. Yönetmen Baydaş, "Bu belgesel sadece bir film değil, çocukların hayallerine rehberlik eden, umut dolu bir mesaj. Onların hayallerini büyütmek ve dünyalarını genişletmek istiyoruz" diyerek projenin mottosunu özetledi. Öğrenciler ise belgeselin ardından verdikleri demeçte, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'ndan köy okullarına bir kütüphane yapılmasını istediklerini dile getirdi.

Ayrıca, bu anlamlı projenin bir parçası olarak Elazığ İl Özel İdaresi Bilim Merkezi, köyü ziyaret ederek öğrencilere yönelik bilimsel deneyler ve çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlik sırasında öğrencilere kitaplar ve botlar hediye edildi. Bu hediyeler, çocukların mutluluğunu artırırken, öğretmenler de bu tür projelerin eğitime olan katkısının altını çizdi.