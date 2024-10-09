Kuşlar, Gökçe Çelik\'in Çocukları Gibi

Güncel

ELAZIĞ'da eşinin Sevgililer Günü hediyesi olarak aldığı 'Paşa' isimli muhabbet kuşunu evde beslemeye başlayan Gökçe Çelik (41), zamanla kuşların sayılarını 25'e çıkardı. Evinin bir odasına yaptırdığı kafeslerde kuşlara özenle bakan Çelik, "Onlarla ilgileniyorum, onlarla yatıp kalkıyorum. Onlar, benim psikolojimi düzeltiyor. Onlar benim çocuklarım gibi" dedi.

Elazığ'da yaşayan ev kadını Gökçe Çelik, mevsimlik işçi olarak çalışan eşinin 2016'da Sevgililer Günü hediyesi olarak aldığı 'Paşa' isimli kuşu evinde beslemeye başladı. Zamanla kuşlara olan sevgisi ve ilgisi artan Çelik, daha fazla kuş sahiplenmeye karar verdi. Çelik, evinin bir odasına kafesler yaptırarak, beslediği kuş sayısını 25'e çıkardı, birçoğunu da çevresindekilere hediye olarak verdi.

'MİSAFİR BİLE GELSE ODAYA ALMIYORUM'

Kuşları çocuk olarak gördüğünü ifade eden Çelik, "14 Şubat'ta eşim bana Sevgililer Günü hediyesi olarak getirdi. Onlarla ilgileniyorum, onlarla yatıp kalkıyorum. Onlar, benim psikolojimi düzeltiyor. Onlar benim çocuklarım gibi. Onlar benim aşkım. Sağlık sorunlarım var, bir değil 4-5 tane var. Bu nedenle düzenli kontroller yapıyorum. Kuşlarla konuşmak, onlarla dertleşmek ve onlarla ilgilenmek istiyorum. Misafir bile gelse odaya almıyorum. Burası, onların özel alanı. Kapıyı kilitliyorum ki çocuklar rahatsız etmesin. Çünkü kuşlar da durumu anlıyor. Biri geldiğinde, rahatsız olma ihtimalleri olduğunda birbirlerine giriyorlar ve kafesi parçalayacak gibi demirlere yapışıyorlar. Bu yüzden onların huzurunu bozmamak için kimseyi odaya almıyorum. Kuşları çocuk gibi görüyorum. Bir kuşum hasta olduğunda, özellikle onu elime alıyorum" dedi.

'KEŞKE 50-60 TANE OLSA'

Kuşları hastalandığında ağladığını anlatan Çelik, "Yeğenime bir kuş verdim, o da hasta oldu. Telefon açtım, ağlayarak durumu anlattı. Gittiğimde kuş çırpınıyordu. Biraz göğsünü okşadım, ayağını suya soktum ama kurtaramadım, elimde öldü. Onun için çok üzüldüm, bu yüzden yeni bir kuş hediye ettim. Şu anda onunla vakit geçiriyor, evde oynatıyorlar. Ancak ders olduğu için ona vermiyorum. Dersler sona erdiğinde ve okul, tatil olduğunda kuşu alıyor, okul başladığında ise kuşu bana geri getiriyor. Toplamda 20 muhabbet kuşu var, yavrularla birlikte 25 civarında. Bazen diyorum ki keşke 50-60 tane olsa. Ancak annem de bu duruma kızıyor, 'Yeter bu kadar, senin sağlığın bozulur' diyor. Onlar benim için çok değerli, onlar benim canım" diye konuştu.