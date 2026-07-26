Kusra'da Cami Kundaklandı

BURAK DAĞ/MEHMET NURİ UÇAR - İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabaha karşı baskın düzenledikleri Nablus kentinin Kusra beldesinde yapımı süren camiyi ateşe vererek duvarlarına Filistinlilere yönelik ölüm tehditleri yazdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabah saatlerinde Kusra beldesinde yapımı süren Rahmet Camisi'ni bastı.

Kundaklama sonucu camide meydana gelen hasar görüntülenirken, İsraillilerin caminin duvarlarına yazdıkları ırkçı ve tehdit içerikli ifadeler dikkati çekti.

AA muhabirine konuşan Kusra Belediye Başkanı Abdülazim El-Vadi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sabaha karşı beldeye baskın düzenleyerek inşası devam eden Rahmet Camisi'ni kundakladığını ve duvarlarına ırkçı ve ölüm tehdidi içeren ifadeler yazdığını söyledi.

Saldırılar nedeniyle kendisinin ve diğer belde sakinlerinin büyük korku ve endişe içinde olduğunu belirten El-Vadi, caminin kundaklanmasının Kusra'da ilk olmadığını, 2011'de Nurayn Camisi'nin de kundaklandığını ve duvarlarına benzer şekilde ırkçı ve tehdit içerikli ifadeler yazıldığını hatırlattı.

Filistinli Başkan, "Bugün de Kusra'daki ikinci cami olan Rahmet Camisi'ni ateşe verdiler ve üzerine ırkçı ifadeler yazdılar." dedi. Bölge sakinlerine yönelik tehdit içeren ifadelerin "Kundaklamalar camilerden başlayacak", iki gün önce Tel beldesine yönelik saldırılar sırasında çıkan arbedede öldürülen İsrailliye atıfla "Eliyahu için intikam" ve "kanlı intikam" şeklinde olduğunu aktardı.

Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıların giderek arttığını dile getiren El-Vadi, şöyle devam etti:

"Yerleşimci saldırıları devam ediyor. Sürekli Batı Şeria'daki Filistin köylerinde yaşayan çiftçilere ve halka saldırılar düzenleniyor. Sürekli olarak koyunları çalıyor, ağaçları söküyor, evleri yakıyor ve araçları yakıp kundaklıyorlar. Şiddet giderek daha da artıyor. Kusra köyünde yaşayan vatandaşlarımızın hayatları konusunda büyük bir korku ve tehlike hissediyoruz."

Kusra sakinleri İsraillilerin saldırılarından endişeli

Caminin yakınında yaşayan görgü tanığı Ahmed el-Beyk de saat 03.00 sularında duyduğu sesler üzerine balkona çıktığında caminin alevler içinde olduğunu gördüğünü söyledi.

İlk anda yangının başka bir nedenle çıktığını düşündüğünü belirten el-Beyk, daha sonra caminin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kundaklandığını öğrendiğini ve içerinin "cehennem ateşi gibi alevler içinde kaldığını" ifade etti.

El-Beyk, belediye başkanı ve belde sakinlerine haber verdiğini, bölgede itfaiye bulunmaması nedeniyle yangını kendi imkanlarıyla güçlükle söndürdüklerini anlattı.

Yaklaşık yarım saat sonra İsrail askerlerinin olay yerine geldiğini aktaran el-Beyk, askerlerin çevrede inceleme yaptıktan sonra bölgeden ayrıldığını kaydetti.

Kusra'nın çok sayıda yasa dışı İsrail yerleşimiyle çevrili olduğunu belirten el-Beyk, bölgede yaşayan Filistinlilerin gece gündüz saldırıya uğrama endişesi taşıdığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu cami Allah'ın evidir. Kimseye zarar vermiyor. İnsanlar burada ibadet ediyor. Nasıl insanlar kilisede ibadet ediyorsa biz de kendi camimizde ibadet ediyoruz. İsrailli gaspçılar daha önce de bölge sakinlerinin hayvanlarını çaldı ve tarım alanlarına zarar verdi."

Batı Şeria'da İsraillilerin saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar arttı.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, son olarak 24 Temmuz'da Nablus'ta 4 Filistinlinin ölmesine neden olmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 2 İsraillinin de öldüğü arbedenin ardından Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını vermişti.

İsrail askerleri, Nablus kentine bağlı Tel beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'daki kent, köy ve beldelere düzenledikleri baskınlarda en az 70 Filistinliyi gözaltına almıştı.