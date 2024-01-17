 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya 40 yıllık terörle mücadelede 201 evladını şehit verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya 40 yıllık terörle mücadelede 201 evladını şehit verdi

Kütahya 40 yıllık terörle mücadelede 201 evladını şehit verdi Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat: "Üyesinin çoğalmasını istemeyen tek derneğiz" Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat,...

Kütahya 40 yıllık terörle mücadelede 201 evladını şehit verdi
17.01.2024 - 22:41,  Güncelleme: 23:27
Abone Ol

Kütahya 40 yıllık terörle mücadelede 201 evladını şehit verdi

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat:

"Üyesinin çoğalmasını istemeyen tek derneğiz"

KÜTAHYA - Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, Kütahya'nın 40 yıllık terörle mücadelede 201 evladını şehit verdiğini bildirdi.

Okat, terör olaylarında 1980 yılından bu yana asker ve polis olmak üzere 300'ün üzerinde Kütahyalı'nın da gazi olduğunu ifade etti. Başkan Okat, "Terörün ilk zamanlarında öğretmenlerimize çok büyük saldırılar oluyordu. Bu tarihler arasında da 4 tane Kütahyalı şehit öğretmenimiz var. Onun haricinde terörle mücadele kapsamında 11 tane polis şehidimiz var. Diğerleri hem muvazzaf hem er olarak görev yaparken şehit olan arkadaşlarımız. Tamamı 201 şehidimiz" dedi.

"Üyesinin çoğalmasını istemeyen tek derneğiz"

Üye sayısının artmasını istemeyen tek sivil toplum kuruluşu olduklarını dile getiren Başkan Ahmet Asım Okat, şunları söyledi;

"Derneğimizin ikinci (orta katında) özellikle günümüz şehitleri diye adlandırdığımız, 1980 sonrasında ekseriyeti terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimiz için bir anı köşesi ve müze oluşturduk. Daha önce de söylediğimiz gibi şehitlerimizin resimleri ve bilgilerinin olduğu kristallerimizi daha önce sergiliyorduk. Fakat bu geniş bir alana geçtikten sonra özellikle bir şehidimizin benim rüyama girmesi vesilesi ile onun lahdindeki yazan yazı ile gökyüzündeki kayan yıldız için kendini şehit olarak tabir eden şehidimizin o yazısı ile dedik ki, şehitlerimiz, gazilerimiz yıldız olmayı hak ediyor. Bu Tabii ki derneğimizin, bizlerin şahsi gayretleri ile kendi düşüncemiz ve kendi iç dinamiklerimizle oluşturduğumuz bizler için çok kıymetli bir alan. Bu alan içerisinde 201 tane şehidimizi sergiliyoruz. Bu 201 şehidimizin içerisinde iki tane Kore, 7 tane Kıbrıs şehidinin haricinde ekseriyeti terörle mücadele kapsamında hayatını veren yiğitlerimiz. 201 tane şehidimizi aşağı alanda sergiliyoruz. Bu alan içerisinde de Birinci Dünya Savaşı şehidi olarak tespit ettiğimiz 2 bin 376 tane şehidimizi de burada sergiliyoruz. Biz her zaman için diyoruz. Biz dernek üyesinin çoğalmasını istemeyen tek derneğiz. Rabbim bu memlekete çok şehit, çok gazi verdirtmesin ama biz bunları söylerken Bu Vatan, bu bayrak, bu din için şehit olmamız gerekiyorsa şehit oluruz gazi olmamız gerekiyorsa gazi oluruz. İşte bunun en büyük örneği bu alanlarda sergilediğimiz şehitler. Bize düşman olanın gözünü oyarız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kütahya, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya 40 yıllık terörle mücadelede 201 evladını şehit verdi - Son Dakika


22:49
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44
Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24
Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14
3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:25
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak
21:17
Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı

Son Dakika
22:49 Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44 Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24 Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:25 Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:11 İsrailli esir askerin annesi, oğlunun İsrail ordusu tarafından zehirlendiğini söyledi
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2024 00:06:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya 40 yıllık terörle mücadelede 201 evladını şehit verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement