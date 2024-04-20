Kütahya Belediye Başkanı: Borçlarımızı Açıkladık, Seçim Yatırımlarından Kaynaklanıyor

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: BERKİN GÜLSOY
(ANKARA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Türkiye Cumhuriyeti Kütahya Belediyesi'nin borçlarını kısa vadeli ve uzun vadeli olarak biz açıkladık.1 milyar 700 milyon TL gibi bir borç var ama bunun 1 milyar TL'si kısa vadeli yani bir yıla kadar ödemesinin yapılması gerekli olan borçlardır. Bu borç yükünün kısa vadede bir seçim kazanmak amacıyla yapılmış olan yatırımlardan kaynaklandığı çok net bir şekilde görünmektedir" dedi.
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, CHP Genel Merkezi'nde başlayan "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı"na katıldı. Belediye borçlarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Gürbüz, belediyenin 1 milyar 700 milyon TL borcu olduğunu söyledi.
Kahveci şöyle konuştu:
"BORÇ YÜKÜ KISA VADEDE BİR SEÇİM KAZANMAK AMACIYLA OLAN YATIRIMLARDAN KAYNAKLANIYOR"
Türkiye Cumhuriyeti Kütahya Belediyesi'nin borçlarını kısa vadeli ve uzun vadeli olarak biz açıkladık. 1 milyar 700 milyon TL gibi bir borç var ama bunun 1 milyar TL'si kısa vadeli yani bir yıla kadar ödemesinin yapılması gerekli olan borçlardır.
Bu borç yükünün kısa vadede bir seçim kazanmak amacıyla yapılmış olan yatırımlardan kaynaklandığı çok net bir şekilde görünmektedir.
"BU ÇALIŞTAY CHPLİ BELEDİYELER OLARAK İKTİDARA HAZIRLANMA YOLUNDA BÜYÜK BİR FIRSAT"
CHP'nin bu çalıştayı CHP'nin sosyal belediyecilik anlayışlarının kamuoyu tarafından doğru bir şekilde algılanması ve bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi anlamında çok güzel bir çalışma ve şu anda çalıştayın ilk basamağı bitti. Şu anda belediye başkanları ve il başkanları toplantılarında ayrı ayrı bunlar değerlendirilecek. Yarın da sonuçlanacak ve bununla ilgili de sonuç raporunu hep birlikte değerlendireceğiz. İnanıyorum ki 2028 yılında normal süresi olan ancak daha öne alınıp alınmayacağını tabii ki kamu oyunun ve aynı zamanda siyasi arenanın bir tercihi olacaktır. Biz CHPli belediyeler olarak iktidara hazırlanma yolunda bunu büyük bir fırsat olarak görüp, bu doğrultuda hızlıca çalışmalarımızı ve halkın bize vermiş olduğu güveni daha üst seviyelere çıkararak halktan büyük bir tercihi sağlama yolunda basamak olarak değerlendir düşünüyorum."
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