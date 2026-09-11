Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, İGSAŞ Kütahya Üretim Tesisi'ni ziyaret etti
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. (İGSAŞ) Kütahya Üretim Tesisi'ni ziyaret ederek Fabrika Direktörü Ahmet Serkan Karakoç ile bir araya geldi. Görüşmede tesisin kentin üretim kapasitesine, istihdamına ve ekonomik gelişimine katkıları ele alındı.
(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. (İGSAŞ) Kütahya Üretim Tesisi'ni ziyaret ederek, Fabrika Direktörü Ahmet Serkan Karakoç ile bir araya geldi.
Başkan Kahveci'ye Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ortaçlı'nın da eşlik ettiği ziyarette, İGSAŞ'ın kentteki faaliyetlerine ilişkin konuşuldu.
Görüşmede, İGSAŞ Kütahya Üretim Tesisi'nin şehrin üretim kapasitesine, istihdamına ve ekonomik gelişimine sunduğu katkılar ele alınırken, Kütahya'nın sanayi altyapısını güçlendiren yatırımlar ve geleceğe yönelik çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Kahveci, üretim ve istihdamın Kütahya'nın kalkınmasındaki önemine dikkati çekerek, kente değer katan sanayi kuruluşlarının çalışmalarını önemsediğini ifade etti.
Ziyaret, karşılıklı değerlendirmelerin ve iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.
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