(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Milli Savunma Bakanlığı'nın "İstiklale Giden Yolda Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinlikleri kapsamında Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen Şehitleri Anma Programı'na katıldı.
Kütahya'da Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitleri anma konuşmaları yapıldı. Şehitleri Anma Programı kapsamında onur belgesi, şehit ecdat rozeti ve anı objesi takdimleri gerçekleştirildi. Program, duaların ardından sona erdi.
Anma programına Başkan Kahveci'nin yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Köse, MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Hv. Tuğg. Ramazan Toper ile Abdülbaki Özden, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve askeri erkan katılım sağladı.
Yoğun katılımla gerçekleşen program, birlik, beraberlik ve vefa duygularının güçlü şekilde hissedildiği anlamlı anlara sahne oldu.
Son Dakika › Güncel › Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Şehitleri Anma Programı'na Katıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.