Kütahya Belediyesi Personeline Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

(KÜTAHYA)- Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Dinçer Çelebi tarafından Kütahya Belediyesi personeline bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimi verildi.

Kütahya Belediyesi personeline yönelik, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim düzenlendi. Eğitim, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Dinçer Çelebi tarafından verildi. Seminerde uyuşturucu ve madde bağımlılığının bireysel ve toplumsal etkileri, bağımlılığın oluşum süreci ve mücadele yöntemleri kapsamlı şekilde ele alındı. Bağımlılıkla mücadelede erken farkındalığın önemi, risk gruplarının tanınması, korunma yolları ve kamu kurumlarının bu süreçte üstlendiği sorumluluklar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Soruların da yanıtlandığı programda, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Kütahya Belediyesi, personelin bilinçlenmesine ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.