Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı Şampiyon Oldu

(KÜTAHYA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, play-off final maçında şampiyonluk kupasını kaldırarak, Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne yükselmeyi başardı.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleşen turnuvada; Ankara Türk Telekom, Merzifon Belediyespor ve Çiftlikköy Belediyespor'u mağlup ederek finale yükselen Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, son maçta Yıldızlar Topluluğu All Star takımıyla karşılaştı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin de tribünden desteğini gösterdiği kritik karşılaşmada, Kütahya Belediyespor sahadan 79-66 galip ayrılarak hem şampiyonluğu hem de 2. Lig biletini aldı.

Kahveci, "Bu gurur Kütahya'mızındır. Gençlerimizin sahadaki azmi, inancı ve disiplini hepimize örnek oldu. Kütahya'mızın adını daha da yükseklere taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.