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Kütahya Beyaza Büründü

Kütahya'da aralıklarla yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı şehri eşsiz bir güzelliğe kavuştururken, vatandaşlar karın tadını çıkartıyor. Kütahya Belediyesi ekipleri ise tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına başladı.

10.01.2024 - 09:47,  Güncelleme: 09:48
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Kütahya beyaza büründü

KÜTAHYA - Kütahya'da aralıklarla yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, şehri eşsiz bir güzelliğe bürüdü.

Çatılar, park etmiş araçlar ve ağaçların üzeri karla kaplanırken, karın yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Vatandaşlar, "Kar rahmettir, berekettir. Beyaz güzelliğini tadını çıkartıyoruz" dediler.

Bu arada, Kütahya Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde tuzlama ve kar temizleme çalışması başlattı.

Yetkililer, kar yağışı nedeniyle köy yollarında şimdiye kadar herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını bildirdi.

Kütahya Beyaza Büründü
Kaynak: İHA
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