Kütahya'da AFAD ve MEB AKUB ekipleri tatbikatta mahsur yaralıları kurtardı - Son Dakika
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Kütahya'da AFAD ve MEB AKUB ekipleri tatbikatta mahsur yaralıları kurtardı

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Kütahya\'da AFAD ve MEB AKUB ekipleri tatbikatta mahsur yaralıları kurtardı
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Kütahya'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta öğrenciler çök-kapan-tutun yaptı, senaryo gereği mahsur kalan yaralılar AFAD ve MEB AKUB ekiplerince kurtarıldı.

Kütahya'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta, öğrenci ve öğretmenlerin deprem anında doğru davranışları sergilemesi ve güvenli tahliye süreçlerinin uygulanması amaçlandı.

Saat 10.00'da sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta, öğrenciler ve öğretmenler sınıflarında "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.

Sirenlerin sona ermesinin ardından öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle sınıflarından çıkarak okul bahçesinde belirlenen güvenli toplanma alanlarına ulaştı.

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin yoklaması alındı.

Yoklamalar sonucunda senaryo gereği okul içerisinde kaldığı belirlenen kişilerin kurtarılması için ekipler harekete geçti.

Kütahya AFAD görevlileri ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) gönüllülerinin katıldığı tatbikatta, okulda mahsur kalan yaralılar ekipler tarafından kurtarıldı.

Tatbikat, tahliye ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla sona erdi.

Tatbikatın ardından öğrencilere açıklamalarda bulunan Kütahya AFAD Eğitim, Farkındalık ve Gönüllülük Hizmetleri Şube Müdürü Ercüment Kök, uygulamanın başarıyla ve ideal sürede tamamlandığını söyledi.

Tatbikat sırasında bazı aksaklıkların yaşandığını belirten Kök, bu tür uygulamaların eksikliklerin belirlenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kök, tatbikatların olası bir depremde doğru hareket etme alışkanlığı kazandırması??????? ve tahliye süreçlerinde yaşanabilecek eksikliklerin görülmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA
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