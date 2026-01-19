Kütahya'da Afetlere Hazırlık, Müdahale ve İyileştirme Süreçleri Masaya Yatırıldı - Son Dakika
Kütahya'da Afetlere Hazırlık, Müdahale ve İyileştirme Süreçleri Masaya Yatırıldı

19.01.2026 16:07  Güncelleme: 17:10
Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde afetlere hazırlık, müdahale süreçleri ve kimliklendirme ile defin hizmetleri üzerine önemli başlıklar değerlendirildi.

(KÜTAHYA) - Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kütahya Belediyesi'nin ana çözüm ortağı olduğu Yangın Çalışma Grubu Planı ile Kimliklendirme ve Defin Çalışma Grubu toplantısında; afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçleri masaya yatırıldı.

Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda TAMP kapsamında düzenlenen toplantıda, olası afet ve acil durumlara karşı kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, görev ve sorumlulukların netleştirilmesi ile müdahale süreçlerinin etkinliğinin artırılması başlıkları ele alındı.

Yangınlara hızlı ve etkili müdahale, afet sonrası kimliklendirme süreçlerinin doğru ve sistemli şekilde yürütülmesi ile defin hizmetlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesine yönelik planlamalar detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, mevcut müdahale kapasitesinin geliştirilmesi, saha uygulamalarında karşılaşılabilecek olası sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri de ele alındı.

Kaynak: ANKA

