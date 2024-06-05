Kütahya'da Anaokulu Öğrencilerinden Geri Dönüşüm Defilesi - Son Dakika
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Kütahya'da Anaokulu Öğrencilerinden Geri Dönüşüm Defilesi

Kütahya\'da Anaokulu Öğrencilerinden Geri Dönüşüm Defilesi

Kütahya'da düzenlenen etkinlikler kapsamında anaokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan defile sundu. Vali Vekili Aydın Börü, törende yaptığı konuşmada, herkesin daha yaşanılabilir bir çevre için üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı. Belediye Başkan Vekili Haşim Ertekin ise Kütahya Belediyesinin sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarını anlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan ise sıfır atık projesi hakkında bilgi verdi.

05.06.2024 15:45
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Kütahya'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında anaokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan defile sundu.

Kentteki çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliğinde düzenlenen etkinler, Cumhuriyet Caddesi'nde kortej yürüyüşü ile başladı.

Vali Vekili Aydın Börü, Zafer Meydanı'ndaki törende yaptığı konuşmada, dünyada yaşayan herkesin daha yaşanılabilir bir çevre için üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Çevre Günü'nün 52 yıldır kutlandığını hatırlatan Börü, şunları kaydetti:

"Çevre Günü her ne kadar 50 yılı aşkındır kutlanıyor olsa da Peygamber Efendimiz bundan 1400 yıl önce israf ve çevre ile ilgili, 'Evet, akan bir nehrin kenarında bile olsan, normal bir miktarın üzerinde su kullanman israf olur' ve 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz.' buyurmuştur. Bugün bir farkındalık günü. Biz insanoğlu olarak bu gezegende tek canlı değiliz. Bizler bu dünyada misafiriz, aldığımız emaneti gelecek nesillere teslim edeceğiz. Hepimizin çevre konusunda bilinçli olması gerekiyor."

Belediye Başkan Vekili Haşim Ertekin de Kütahya Belediyesinin sıfır atık ve geri dönüşüm ile ilgili çalışmalarını anlattı.

Ertekin, "Mevcut ve gelecek nesillerin refahını sağlamak için hepimiz, hem çevremiz hem de doğal kaynaklarımızı korumak ve sürdürülebilir şekilde yönetmek zorundayız. Ülke olarak gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla Kütahya Belediyesi bu anlamda tüm imkanlarını seferber etmiştir." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan ise, sıfır atık projesi kapsamında 3500 kamu çalışanına ve yaklaşık 25000 anaokulu ve ortaöğretim öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildiğini söyledi.

Proje kapsamında atıkların ekonomiye kazandırıldığını da kaydeden Çatladan, "Sıfır Atık Projesinin başladığı tarihten günümüze yaklaşık 40 bin ton atık kaynağında ayrıştırılarak lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilmiş ve ekonomiye kazandırılmıştır. Bu sayede yaklaşık 180 bin adet Ağaç kurtarılmış, 300 bin metreküp su tasarrufu edilmiş ve 4 bin ton sera gazı salınımı önlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kızılay Gülsüm Güral Anaokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kıyafetlerden defilesi sundu.

Etkinlikler, kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin sıfır atık ve geri dönüşüm temalı stantlarının gezilmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA

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