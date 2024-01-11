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Kütahya'da artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 pavyon faaliyete kapatıldı - Son Dakika
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Kütahya'da artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 pavyon faaliyete kapatıldı

Kütahya Valiliği, pavyonların bulunduğu bölgede meydana gelen asayiş ve narkotik olayları gerekçe göstererek 10 işletmeyi süresiz olarak faaliyete kapattı. Pavyonlar, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kütahya\'da artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 pavyon faaliyete kapatıldı
11.01.2024 - 22:39,  Güncelleme: 22:40
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KÜTAHYA Valiliği, pavyonların bulunduğu bölgede artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmeyi süresiz olarak faaliyete kapattı. 10 pavyon, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kütahya Valiliği, pavyonların bulunduğu bölgede meydana gelen asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmeyi süresiz kapatma kararı aldı. Valilik, Vefa Mahallesi Sardunya Sokak üzerindeki bölgede kasten öldürme, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, polise mukavemet gibi olayların artmasını gerekçe göstererek, 10 pavyonun faaliyetine süresiz olarak son verdi. İşletmeler polis nezaretinde bölgeye gelen Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tek tek mühürlendi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kütahya'da artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 pavyon faaliyete kapatıldı - Son Dakika
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