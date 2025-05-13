Kütahya'da Aşıklar Bayramı Etkinliği Düzenlendi

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen "Aşıklar Bayramı" etkinliği, Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nunda yapıldı.

Kütahya Belediyesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle "Aşıklar Bayramı" etkinliği düzenlendi. Türk Halk Edebiyatı'nın yaşayan temsilcilerini bir araya getiren anlamlı etkinlik, türkülerin ve sazların etkileyici nağmeleriyle keyifli anlara sahne oldu. Etkinlikte, Erzurum'dan Aşık Temel Turabi, Kars'tan Aşık Mustafa Aydın, Kütahya'mızdan Aşık Mustafa Sarı ve Serdar Akkoç Hançeri gibi usta aşıkların yanı sıra Kırgızistan'dan gelen Tumar Nurakova ve Gülira Kasymkulova da sahne aldı.

Coşkulu performanslarıyla salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış alan sanatçılar, aşkı, hasreti, yurt sevgisini ve halk kültürünü yansıtan eserleriyle gönüllere dokundu. Program, sazın sözle buluştuğu ezgilerle devam ederken, Türk Halk Edebiyatı'nın evrensel değerleri de bir kez daha hatırlatıldı.

Gecenin sonunda tüm sanatçılara teşekkür plaketleri takdim edildi.