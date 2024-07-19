Kütahya'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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Kütahya'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alayunt Mahallesi yakınlarındaki Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ev gereçleri üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 3 fabrika çalışanı 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.