Kütahya\'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'da iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe Mahallesi Maltepe Caddesi'ndeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesince kontrol altına alınıp söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.