Kütahya'da Çocuğa Sahipsiz Köpek Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Çocuğa Sahipsiz Köpek Saldırısı

Kütahya\'da Çocuğa Sahipsiz Köpek Saldırısı
06.03.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 yaşındaki çocuk, okul çıkışında sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da okul çıkışında evine dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kütahya Belediyesi sınırları içindeki Akkent Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal İlkokulu öğrencisi F.A, evine döndüğü sırada çok sayıdaki sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan ve ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan çocuğa müdahale edildi.

Çocuğun babası Mehmet A, gazetecilere, mahallede sahipsiz köpeklerin çok fazla olduğunu söyledi.

Köpeklerin saldırısı sonucu çocuğunda ciddi yaralanma olduğunu belirten Mehmet A, şöyle konuştu:

"Oğlum okulda etüde kalmıştı. Eve tek başına dönerken yaklaşık 8 köpek saldırmış. Köpekler neredeyse çocuğumu parçalıyormuş. Gören bir kişi köpekleri güçlükle uzaklaştırıp çocuğumu kurtarmış ve ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Çocuğumun kalça kısmının altında yaklaşık 5 santimetre derinliğinde yara mevcut. Kuduz aşısı vurup pansuman yapıldıktan sonra eve gönderdiler. Köpek ısırığı olduğu için de dikiş atamayacaklarını söylediler."

Mehmet A, köpeklerin ısırdığı bölgede ciddi doku kaybı meydana geldiğini belirterek, sahipsiz köpek sorununa etkili çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

F.A. da köpeklerin saldırısı sırasında çok korktuğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Köpek Saldırısı, Hayvan Hakları, Güvenlik, Kütahya, Güncel, Çocuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Çocuğa Sahipsiz Köpek Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÇBK Mersin’in yıldızı Burke, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismi artık ’’Beren’’ ÇBK Mersin'in yıldızı Burke, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismi artık ''Beren''
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Trump, şimdi de Putin’le karşı karşıya Anında 10’dan fazla uçak kaldırdılar Trump, şimdi de Putin'le karşı karşıya! Anında 10'dan fazla uçak kaldırdılar
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:21
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 16:57:54. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Çocuğa Sahipsiz Köpek Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.