Kütahya\'da Engellilere Dikkat Çekmek İçin Etkinlik Düzenlendi

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Kütahya'da bir özel eğitim okulu, engellilere dikkati çekmek için "Beyaz giyin farkındalığa adım at" mottosuyla etkinlik düzenledi.

Çinikent Özel Eğitim Okulunda Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, okulun öğretmen ve öğrencileri beyaz giyinerek gökyüzüne beyaz balonlar bıraktı.

Okul Müdürü Mustafa Çolak, gazetecilere, Engelliler Haftası'nın Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede kutlandığını söyledi.

Bu etkinlikle amaçlarının engelli bireylere dikkati çekmek olduğunu belirten Çolak, şunları kaydetti:

"Özel Eğitim Rehberlik Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm Türkiye'deki okullarda bu etkinliği yapmaya başladık. 'Beyaz giyin farkındalığa adım at' diyerek Engelliler Haftası etkinliklerimize başlamış olduk. Bu etkinliğimize ilimizde üniversitelerimiz, bazı kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarımız da bugüne özel beyaz giyinerek bize destek oldular."

Hafta dolayısıyla okul ve bilim şenliği, okul pikniği gibi çeşitli etkinlikler de düzenleyeceklerini aktaran Çolak, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında öğrenciler müzik eşliğinde dans ederek oyunlar oynadı.