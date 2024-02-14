Kütahya'da eşini bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da eşini bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı

Kütahya\'da eşini bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı

Kütahya Sultanbağı Mahallesi'nde bir kişinin yerde yaralı halde bulunması üzerine yapılan ihbar sonucunda, yaralının eşi olduğunu iddia eden kadın gözaltına alındı. Ali A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kadın tutuklandı. Ayrıca, Ali A'nın daha önce de eşi tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı.

14.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:13
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Kütahya'da eşini bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Sultanbağı Mahallesi Hisar Kavşağı yakınında bir kişinin yerde yaralı halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralının Ali A. (48) olduğunu belirledi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali A'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralının kendisini bıçaklayanın eşi E.A. (43) olduğunu iddia etmesi üzerine gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, Ali A'nın yaklaşık bir ay önce de eşi tarafından bıçakla yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Kütahya, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da eşini bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da eşini bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı - Son Dakika
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