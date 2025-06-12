Kütahya'da Folk Dance Fiesta Gençlik Projesi Ziyareti

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Folk Dance Fiesta Gençlik Projesi" kapsamında şehre gelen Synaos Fikir Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve öğrencilerden oluşan heyeti makamında ağırladı.

Kahveci, Avrupa Birliği destekli Folk Dance Fiesta Gençlik Projesi kapsamında Kütahya'ya gelen Synaos Fikir Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Köşe ve öğrencilerden oluşan heyeti makamında konuk etti.

Ziyarette, Türkiye, Slovakya, Macaristan ve Romanya'dan gelen öğrenciler ile bir araya gelen Kahveci, ziyaretçi heyet ile kültürel faaliyetler ve halk dansları üzerine bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahveci, projenin gençler arasında kültürel etkileşimi artırma, hoşgörüyü güçlendirme ve halk danslarının yaşatılmasına sunduğu katkılara değinerek, proje koordinasyonunu yürüten Synaos Fikir Kulübü'ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kahveci, Folk Dance Fiesta Gençlik Projesi gibi kültürel faaliyetlerin şehrin ve ülkenin geleneklerinin tanıtımında büyük rol oynadığının altını çizerek, bu tür faaliyetleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Kütahya Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül'ün de katıldığı görüşme, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi.