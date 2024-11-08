Kütahya'da Fuhuş Operasyonu - Son Dakika
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Kütahya'da Fuhuş Operasyonu

Kütahya\'da Fuhuş Operasyonu

Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı, 7 kadın kurtarıldı.

08.11.2024 15:17
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Kütahya'da polis tarafından masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması, bu suçu işleyenlerin tespit edilip yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla 2 ay boyunca çalışma yürüttü.

İlk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün tutuklanmasının ardından soruşturmayı genişleten ekipler, kentteki 3 masaj salonuna daha baskın yaptı. Bu adreslerden birinde müşteri, masaj salonu çalışanı kadına masaj yaparken yakalandı. Fuhuş iddiasını reddeden müşteri, çalışanın bacağı ağrıdığı için masaj yaptığını öne sürdü.

Fuhşa zorlandıkları iddia edilen biri 16 yaşında 7 kadının kurtarıldığı operasyonda, işletmeciler H.Ç. (40) ve N.K. (48), "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlamasıyla gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 3 Kasım'da, 3'ü masaj salonu 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda ele geçirilen dijital materyalin içeriğinde masaj salonunda çekilmiş müşterilere ait gizli kamera kayıtları bulunmuştu. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan Erhan D. (23), Burak Ç. (22), Hami İ. (33) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Fuhuş Operasyonu - Son Dakika

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