Kütahya'da Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali Başladı - Son Dakika
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Kütahya'da Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali Başladı

Kütahya\'da Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali Başladı

Kütahya'da düzenlenen 'Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali'nde unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları oynandı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, çocukların eğlendirilerek, eğitici ve öğretici oyunlar oynamalarının amaçlandığını belirtti. Festivalde bayrak yarışı, mendil kapmaca, engel atlama gibi geleneksel oyunlar oynandı.

11.06.2024 11:23
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Kütahya'da eğitim öğretim yıl sonu faaliyet haftası dolayısıyla düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali" başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Dumlupınar Stadyumu'ndaki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının yıl sonu faaliyetleri kapsamında farklı etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

Kütahya'da eğitim öğretim yılını geleneksel çocuk oyunlarıyla tamamlayacaklarını belirten Başyiğit, şöyle konuştu:

"Festivalimizde unutulmaya yüz tutmuş, çocukluğumuzda oynadığımız çocuk oyunlarımızı tekrar çocuklarımızın gündemine almak istedik. Onları eğlendirerek, eğitici ve öğretici oyunlar oynamalarını sağlıyoruz. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizin katılacağı festivalimiz 3 gün devam edecek. Çocuklarımız bu oyunlar için okullarında hazırlık yaptılar ve heyecanlı bugünü bekliyorlardı. Bugün onları eğlence ile buluşturuyoruz."

Başyiğit, geleneksel çocuk oyunları için okul bahçelerinde de oyun alanları oluşturduklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Turhan Yavuz ise unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

Yavuz. 110 okuldan yaklaşık 1200 öğrencinin festival süresince yeşil sahada gönüllerince eğlenme fırsatı elde edeceklerini sözlerine ekledi.

Festivale katılan öğrenciler, öğretmenler tarafından oluşturulan alanlarda bayrak yarışı, mendil kapmaca, engel atlama gibi geleneksel oyunları oynadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali Başladı - Son Dakika

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