Kütahya\'da Hırsızlık Olaylarına Karşı Operasyon: 76 Kişi ve 40 Araç Kontrol Edildi

Kütahya'da hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik polis ekiplerinin 9 mahallede yaptığı çalışmalarda, şüpheli şahıslara yönelik adli ve adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla Bahçelievler, Andız, Meydan, Maltepe, Yenidoğan,100. Yıl, Zafertepe, Ziraat ve Vefa mahallelerinde şüpheli kişi ve araçlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda 76 kişi, 40 araç ile 10 motosikletin Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi.

Uygulamada aranan 1 kişi yakalanırken, çevreye rahatsızlık veren 7 kişiye, kesici alet bulunan 2 kişiye ve ruhsatsız tüfek bulunduran 1 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.