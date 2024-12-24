Kütahya\'da İletişim Zirvesi Gerçekleşti

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 'İletişim Zirvesi'

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından düzenlenen "İletişim Zirvesi" konulu konferans, alanında uzman konuşmacılar ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Zirvede iletişim, hem bireysel hem de toplumsal boyutlarıyla ele alınarak konuşmacılar tarafından çeşitli perspektiflerden değerlendirildi.

TRT Radyo Spikeri Zeynep Bayraktutan, doğru konuşmanın itibar kazandırmadaki önemine vurgu yaparak, "Doğru konuşmak, insanlara hem iş hayatında hem de özel hayatında itibar kazandırır. Kendinizi doğru ifade ettiğinizde, toplumda saygı görürsünüz. Beden diliniz, ses tonunuz ve duruşunuz da iletişimde büyük rol oynar. Ancak doğru konuşmanın temeli İstanbul Türkçesi'ni benimsemekten geçer. Yöresel ağızlarla iletişimde zorluklar yaşanabilir, bu yüzden evrensel bir dil olan İstanbul Türkçesi'ni kullanmayı tercih ediyoruz" dedi.

"İletişim, ilişkilerimizi şekillendirir ve kimliğimizi oluşturur"

DPÜ Öğretim Görevlisi Mustafa Çağrı Demir, iletişimin bireylerin hayatındaki merkezi rolünü anlattı. Demir, "İletişim, ilişkilerimizi şekillendirir ve kimliğimizi oluşturur. 'İletişiminiz kadarsınız' ifadesi bu gerçeği özetler. İletişim sadece kelimelerden ibaret değildir; bazen bir bakış, bir sessizlik ya da bir hareketle de kendimizi ifade ederiz. Mevlana ve Yunus Emre'nin sözleri, iletişimin önemini derinden anlamamızı sağlar. Bu zirve, iletişim sanatını keşfetmek ve geliştirmek için önemli bir fırsattır" diye konuştu.

Demir, Dumlupınar Üniversitesi'nde iletişim fakültesi bulunmamasına rağmen topluluğun bu alandaki açığı kapatmak için çalıştığını belirtti. Demir, zirvenin, gelecekte daha geniş çaplı etkinliklerle devam edeceğini de sözlerine ekledi.

"Medeniyet, iletişimle var olmuştur"

Fen Edebiyat Fakültesi- Sosyoloji öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Çav, iletişimin toplum ve birey üzerindeki etkisini sosyolojik bir açıdan ele aldı. Çav, "İletişim, insanlık tarihinin en önemli yapı taşıdır. Medeniyet, iletişimle var olmuştur. Günümüzde sosyal medya, bireylerin iletişim biçimini ve toplumsal yapılarını yeniden şekillendiriyor. Yeni nesil, sosyal medyada varlığını ifade etmeden eksik hissediyor. İletişim artık sadece bir araç değil, aynı zamanda bir varlık göstergesi haline geldi" ifadelerini kullandı.

Doktor Öğretim Üyesi Amine Tuğ Kızıltoprak, İletişim Zirvesi'nda etkili iletişim ve karizmatik liderliğin temel unsurlarına değindi. Net ve ilham verici mesajlar vermenin, duygusal tonu doğru bir şekilde ayarlamanın, dinleme becerisi geliştirmenin ve empati yeteneği sergilemenin liderlikteki önemine dikkat çeken Kızıltoprak, ayrıca karizmatik liderlerin insanları motive ederek ortak değerler oluşturma ve güven inşası konularında kritik bir rol oynadığını vurguladı.

DPÜ Rektörü Prof. Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, Rektör Kızıltoprak'ın, Bayraktutan, Demir ve Çav'a hediye takdim etmesiyle sona erdi.