Kütahya'da inşaat iskelesinden düşen 55 yaşındaki işçi hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Kütahya'da inşaat iskelesinden düşen 55 yaşındaki işçi hastanede kurtarılamadı

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Kütahya\'da inşaat iskelesinden düşen 55 yaşındaki işçi hastanede kurtarılamadı
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Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi'nde inşaat halindeki 3 katlı binanın iskelesinde dış cephe sıvası yapan 55 yaşındaki işçi, yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde kurtarılamayan işçi hayatını kaybetti.

Kütahya'da inşaat halindeki bir binanın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Dumlupınar Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde inşaat halindeki 3 katlı binanın iskelesinde dış cephe sıvası yapan Hüseyin Karataş (55), dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.

Karataş'ın düştüğünü gören diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Karataş, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Karataş, kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Dumlupınar3. SayfaKütahyaİnşaatGüncelSon Dakika

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