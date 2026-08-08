Kütahya'da Kayınbirader Bıçakladı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Altınkent köyünde ikamet eden Ali Dönmez (54) ile daha önce husumetli olduğu ağabeyi Hüseyin Dönmez (64) arasında evinin önünde tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine yaşanan kavgada Ali Dönmez, ağabeyinin eşi Sebire Dönmez'i (63) bıçaklayarak ağır yaraladı.

Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kayınbirader Ali Dönmez, ilçe Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.