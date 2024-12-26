Kütahya'da Kayıp Başvurusu Sonrası Bir Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Kayıp Başvurusu Sonrası Bir Adamın Cesedi Bulundu

Kütahya\'da Kayıp Başvurusu Sonrası Bir Adamın Cesedi Bulundu

Kütahya'da kayıp başvurusu yapılan Bahadır Yasin Bozbey'in otomobili Porsuk Çayı'na düşmüş olarak bulundu. 35 yaşındaki Bozbey, daha önce de aynı bölgedeki bir kazadan yara almadan kurtulmuştu.

26.12.2024 02:17  Güncelleme: 02:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜTAHYA'da ailesinin haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu evli ve 2 çocuk babası Bahadır Yasin Bozbey (35), otomobiliyle düştüğü Porsuk Çayı'nda ölü bulundu. Bozbey'in geçen yıl da aynı bölgede kaza yaptığı, olaydan yara almadığı öğrenildi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada işçi olan Bahadır Yasin Bozbey, evinden öğle saatlerinde işe gitmek için kendisine ait 64 AAB 339 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Ailesi, işe gitmediği anlaşılan Bozbey'den haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahadır Yasin Bozbey'in bulunması için çalışma başlattı. Fabrika işçisi arkadaşları da Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda araştırma yaparken, Porsuk Çayı'nda bir otomobil olduğunu fark ederek polise ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Porsuk Çayı'na düşerek ters dönen otomobilde Bahadır Yasin Bozbey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kayıp olarak aranırken, saatler sonra yaptığı kazada öldüğü anlaşılan Bozbey'in cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kütahya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

AYNI BÖLGEDE BİR YIL SONRA YAPTIĞI KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Bozbey'in geçen yıl da aynı mevkide kaza yaptığı ve bu olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Kütahya, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Kayıp Başvurusu Sonrası Bir Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:18 ÖTV’siz araç alımında yeni dönem başlıyor ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor
23:36 Trump’ın gözünü diktiği Grönland ABD’ye katılabilir Trump'ın gözünü diktiği Grönland ABD'ye katılabilir
23:05 Moskova’ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor Moskova'ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor
22:07 Kazakistan’da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon’da yaşanmış Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
21:05 İsrailli Bakan’dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
10:08 Hareket halindeki araç alev aldı: 2 kişinin feci sonu Hareket halindeki araç alev aldı: 2 kişinin feci sonu
09:51 Hadise ’’İzledim’’ demişti Sinan Akçıl’a olay yaratan performans videosu soruldu Hadise ''İzledim'' demişti! Sinan Akçıl'a olay yaratan performans videosu soruldu
09:47 Balıkesir’de öğrenci servisi tırla çarpıştı 3’ü ağır 28 yaralı Balıkesir'de öğrenci servisi tırla çarpıştı! 3'ü ağır 28 yaralı
09:45 Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı?
09:44 Mourinho Galatasaray’ın radarındaki yıldıza kancayı attı Mourinho Galatasaray'ın radarındaki yıldıza kancayı attı
09:38 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi
09:28 Asgari ücret dolar bazında arttı mı Asgari ücret dolar bazında arttı mı?
09:22 Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda
09:17 Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2024 02:51:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Kayıp Başvurusu Sonrası Bir Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.