Kütahya\'da Kaza: 4 Yaralı

KÜTAHYA'da, yol kenarındaki su kanalına düşüp takla atan otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu 25'inci kilometrede meydana geldi. İ.Ç.'nin (37) kontrolünü yitirdiği 20 PN 142 plakalı otomobil, savrulup, yol kenarındaki su kanalına düşerek takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü İ.Ç. ile yanındaki eşi N.Ç. (34), çocuklar F.Ç. (5) ve E.Ç. (8) hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.