Kütahya'da kazada ölen 14 yaşındaki öğrenci, 150 kişilik grupla kabri başında anıldı - Son Dakika
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Kütahya'da kazada ölen 14 yaşındaki öğrenci, 150 kişilik grupla kabri başında anıldı

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Kütahya\'da kazada ölen 14 yaşındaki öğrenci, 150 kişilik grupla kabri başında anıldı
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Kütahya'da 26 Eylül'de trafik kazasında ölen 14 yaşındaki lise öğrencisinin kabri, öğretmen ve arkadaşlarından oluşan 150 kişilik grup tarafından ziyaret edildi. Evliya Çelebi Mezarlığı'nda çiçek dikildi, Kur'an okundu ve dua edildi.

Kütahya'da geçen 26 Eylül'de trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Tunahan Eren Karaca'nın mezarını, öğretmenleri ve okul arkadaşları ziyaret etti.

Müderris Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını yitiren lise öğrencisi Tunahan Eren Karaca, okul arkadaşları tarafından unutulmadı.

Kütahya Lisesinde görev yapan öğretmenler ile öğrencilerden oluşan yaklaşık 150 kişilik grup, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda Karaca'nın kabrini ziyaret ederek, çiçek dikti.

Kur'an-ı Kerim okunan ziyarette, Tunahan Eren Karaca için dualar edildi.

Öğretmen ve öğrencilerin katıldığı anma sırasında duygusal anlar yaşandı.

Kaynak: AA
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