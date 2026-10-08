Kütahya\'da kazada ölen 14 yaşındaki öğrenci, 150 kişilik grupla kabri başında anıldı

Kütahya'da geçen 26 Eylül'de trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Tunahan Eren Karaca'nın mezarını, öğretmenleri ve okul arkadaşları ziyaret etti.

Müderris Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını yitiren lise öğrencisi Tunahan Eren Karaca, okul arkadaşları tarafından unutulmadı.

Kütahya Lisesinde görev yapan öğretmenler ile öğrencilerden oluşan yaklaşık 150 kişilik grup, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda Karaca'nın kabrini ziyaret ederek, çiçek dikti.

Kur'an-ı Kerim okunan ziyarette, Tunahan Eren Karaca için dualar edildi.

Öğretmen ve öğrencilerin katıldığı anma sırasında duygusal anlar yaşandı.