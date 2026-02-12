Kütahya'da Yazar Mustafa Salün'ün Kültür Ansiklopedisi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kütahya'da Yazar Mustafa Salün'ün Kültür Ansiklopedisi Tanıtıldı

12.02.2026 10:46  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen programda halk müziği sanatçısı Mustafa Salün'ün Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf ettiği kültür ansiklopedisi tanıtıldı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Salün'ün kültürel katkılarının önemine vurgu yaptı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen programda, halk müziği sanatçısı, folklor derlemeci ve yazar Mustafa Salün'ün Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf ettiği kültür ansiklopedisinin tanıtımı yapıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla Belediye Konferans Salonu'nda dün gerçekleştirilen "Mustafa Salün Kitap Lansmanı ve Saygı Gecesi" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Gecede, Salün'ün Cumhuriyetin 100. yılına ithafen kaleme aldığı "Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Kütahya ve İlçeleri Kültür Ansiklopedisi" adlı eserin kitap atfı gerçekleştirildi. Sanatçının hayatını ve kültür mücadelesini anlatan "Müziğe Adanmış Bir Ömür: Mustafa Salün" belgeseli sanatseverlerle buluştu.

Kahveci, Mustafa Salün'ün kentin kültürel hafızasındaki yerine dikkati çekerek, "Bazı insanlar yaşadıkları şehrin hafızasında iz bırakır. Şehrini herkesten iyi tanır, onunla konuşur, ruhunu sanatına yansıtır. Mustafa Salün de o insanlardan biridir; şehrimizin sesidir, nefesidir" dedi.

Kütahya ve İlçeleri Kültür Ansiklopedisi'nin kıymetli bir eser olduğuna değinen Kahveci, "Bu eser, köylerimizde yakılan ağıtların, düğünlerde söylenen manilerin, kuşaktan kuşağa aktarılan geleneklerin kayıt altına alınmış simgesidir. Bu kitap masa başında değil, hayatın içinde yazılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kültürün korunmasının önemine de vurgu yapan Kahveci, "Kültür ve sanat sahip çıkıldığında yaşar. Bir şehir, sanatçılarına sahip çıktığında büyür ve geçmişini bilenlerin omuzlarında geleceğe yürür" diye konuştu.

Programda, 1 Ekim 2025'te son yolculuğuna uğurlanan Ayten Salün de anıldı. Kahveci, merhume Ayten Salün'e rahmet dileyerek, "Bu şehir sizin emeğinizi olduğu kadar acınızı da paylaşmaktadır" dedi.

"Mikrofon Sizde" bölümünde sanatçının dostları ve yakınları hatıralarını paylaşırken, gece Mustafa Salün ve Kültür Sanat Akademisi Orkestrası'nın müzik dinletisiyle devam etti."

Program, hediye ve teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

Kütahya Belediyesi, Yerel Haberler, Eyüp Kahveci, Etkinlikler, Kütahya, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Yazar Mustafa Salün'ün Kültür Ansiklopedisi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Trump “O ülkeyi satın alacağım“ dedi, Kremlin’den tarihi rest geldi Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

11:03
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15-21 seviyesine çıkardı.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15-21 seviyesine çıkardı.
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:15
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 11:07:51. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Yazar Mustafa Salün'ün Kültür Ansiklopedisi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.