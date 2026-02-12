Kütahya'da Yazar Mustafa Salün'ün Kültür Ansiklopedisi Tanıtıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen programda, halk müziği sanatçısı, folklor derlemeci ve yazar Mustafa Salün'ün Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf ettiği kültür ansiklopedisinin tanıtımı yapıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla Belediye Konferans Salonu'nda dün gerçekleştirilen "Mustafa Salün Kitap Lansmanı ve Saygı Gecesi" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Gecede, Salün'ün Cumhuriyetin 100. yılına ithafen kaleme aldığı "Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Kütahya ve İlçeleri Kültür Ansiklopedisi" adlı eserin kitap atfı gerçekleştirildi. Sanatçının hayatını ve kültür mücadelesini anlatan "Müziğe Adanmış Bir Ömür: Mustafa Salün" belgeseli sanatseverlerle buluştu.

Kahveci, Mustafa Salün'ün kentin kültürel hafızasındaki yerine dikkati çekerek, "Bazı insanlar yaşadıkları şehrin hafızasında iz bırakır. Şehrini herkesten iyi tanır, onunla konuşur, ruhunu sanatına yansıtır. Mustafa Salün de o insanlardan biridir; şehrimizin sesidir, nefesidir" dedi.

Kütahya ve İlçeleri Kültür Ansiklopedisi'nin kıymetli bir eser olduğuna değinen Kahveci, "Bu eser, köylerimizde yakılan ağıtların, düğünlerde söylenen manilerin, kuşaktan kuşağa aktarılan geleneklerin kayıt altına alınmış simgesidir. Bu kitap masa başında değil, hayatın içinde yazılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kültürün korunmasının önemine de vurgu yapan Kahveci, "Kültür ve sanat sahip çıkıldığında yaşar. Bir şehir, sanatçılarına sahip çıktığında büyür ve geçmişini bilenlerin omuzlarında geleceğe yürür" diye konuştu.

Programda, 1 Ekim 2025'te son yolculuğuna uğurlanan Ayten Salün de anıldı. Kahveci, merhume Ayten Salün'e rahmet dileyerek, "Bu şehir sizin emeğinizi olduğu kadar acınızı da paylaşmaktadır" dedi.

"Mikrofon Sizde" bölümünde sanatçının dostları ve yakınları hatıralarını paylaşırken, gece Mustafa Salün ve Kültür Sanat Akademisi Orkestrası'nın müzik dinletisiyle devam etti."

Program, hediye ve teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.