Kütahya'da bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Antalya yönüne giden bir otomobili şüphe üzerine durdurarak yaptıkları aramada 1 kilo 35 gram esrar buldu.
Ekipler, bu otomobille bağlantılı öncü aracı ise Altıntaş ilçesi yakınında durdurdu.
Gözaltına alınan Hilmi Ö. (42), Senem Ö. (28), Özkan B. (57) ve Senem B. (52), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Özkan B. ve Hilmi Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan kişi sayısının 97 olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi: 2 Tutuklama - Son Dakika
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