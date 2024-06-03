Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Kütahya\'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucunda motosiklette bulunan Abdülbaki Usluer ve Kamil Lama yaralandı. Usluer olay yerinde hayatını kaybederken, Lama ise hastanede yaşamını yitirdi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü alkollü olduğu tespit edildi ve tutuklandı. Usluer ve Lama'nın cenazeleri defnedildi.

03.06.2024 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Ali S. yönetimindeki 43 ABF 314 plakalı otomobil, Tavşanlı- Balıkesir çevre yolunda kırmızı yanan trafik ışıklarında bekleyen Abdülbaki Usluer (28) idaresindeki 43 HF 380 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki Usluer ve beraberindeki Kamil Lama (23) yola savruldu.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Lama olay yerinde, Usluer ise kaldırıldığı Tavşanlı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali S'nin 245 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kazada hayatını kaybeden Usluer ile Lama'nın cenazeleri, Tunçbilek beldesindeki Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA

Tunçbilek, Tavşanlı, Kütahya, Trafik Kazaları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
17:20 Lise öğrencisinin korkunç sonu Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu Lise öğrencisinin korkunç sonu! Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:26 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
20:00 Annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Ceza’dan başsağlığı mesajı Annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e Ceza'dan başsağlığı mesajı
18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu Tekrar gözaltına alındı 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu! Tekrar gözaltına alındı
16:36 Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 20:39:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement