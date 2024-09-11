Kütahya'da Dolandırıcılık: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Dolandırıcılık: Şüpheli Tutuklandı

Kütahya\'da Dolandırıcılık: Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da yaşayan bir çifti polis olduklarını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Şüpheli, çifti telefonla arayarak yönlendirmiş ve ziynet eşyası ile paraları alarak kayıplara karışmıştı.

11.09.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da yaşayan çifti polis olduklarını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Telefonla Y.A. ve S.A. çiftine ulaşan ve kendisini polis olarak tanıtan zanlı, onların suça karıştıklarına ilişkin whatsapp mesajlarının ellerinde olduğu yalanını söyledi.

Bu kişilerin evindeki ziynet eşyası ve paraların incelemek için alacaklarını ifade eden şüpheli, bunları "üzerlerindeki parmak izlerinin silinmemesi için" buzdolabının derin dondurucu bölümüne koymalarını istedi.

Şüpheli, sonraki süreçte başka numaralardan da arayarak yönlendirmelerde bulundu.

Y.A. ve S.A, zanlının yönlendirmesiyle buzdolabına koydukları ziynet eşyası ve paraları, evlerine gelen ve polis olduğunu söyleyen başka birisine teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, yaklaşık 900 bin lira zarara uğradıklarını iddia ederek polise şikayetçi oldu.

Polisin teknik takibi sonucu şüphelilerden birinin, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan İ.Ç. (19) olduğu belirlendi.

Çifti telefonla arayarak yönlendirdiği tespit edilen İ.Ç, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Polis, çiftin evine gelerek ziynet eşyası ve paraları alan kişinin de yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

3-sayfa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Dolandırıcılık: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı Cenazesi çelik tabutla gelecek Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı! Cenazesi çelik tabutla gelecek
17:16 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:50 Bomba iddia Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de işe başladı Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
08:41 Seyran’a yeni kayınvalide geliyor Derya Alabora, Yalı Çapkını’na dahil oldu Seyran'a yeni kayınvalide geliyor! Derya Alabora, Yalı Çapkını'na dahil oldu
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
07:51 Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 18:28:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Dolandırıcılık: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement