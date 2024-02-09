Kütahya'da 3 kişi sokak ortasında 2 kişiyi yaraladı, şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da 3 kişi sokak ortasında 2 kişiyi yaraladı, şüpheliler yakalandı

Kütahya'da lise öğrencisi R.İ. ve sanayide çırak olarak çalışan S.Y. sokak ortasında saldırıya uğradı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bıçak ve tüfek ele geçirildi.

09.02.2024 13:39  Güncelleme: 13:44
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KÜTAHYA'da 15 ve 17 yaşlarındaki 3 kişi, lise öğrencisi R.İ. (17) ile sanayide çırak olan S.Y.'yi (17) sokak ortasında yaralayıp, kaçtı. 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde lise öğrencisi R.İ., 3 kişi tarafından sokak ortasında bacağından bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, R.İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışma başlatan polis, Fuatpaşa Mahallesi 12'nci Sokak'ta da bir kişinin başından tüfekle vurulduğunu tespit etti. Sanayide çırak olarak çalıştığı belirtilen S.Y. hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 2 kişiyi yaralayan şüphelilerin H.Y.Y. (15), B.B. (15) ve E.S. (17) olduğunu belirledi. Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi Parmakören Mahallesi'ndeki evde yakalayıp, gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bıçak ile tüfek de ele geçirildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Kütahya\'da 3 kişi sokak ortasında 2 kişiyi yaraladı, şüpheliler yakalandı
Kaynak: DHA

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