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Kütahya'da Staj Yapan Lise Öğrencisi Sunta Bloklarının Altında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da Staj Yapan Lise Öğrencisi Sunta Bloklarının Altında Hayatını Kaybetti

Kütahya'da staj yapan lise öğrencisi Erol Can Yavuz, mobilya atölyesinde sunta bloklarının altında kalarak hayatını kaybetti. Yavuz'un cenazesi Gaybiefendi Mahallesi Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda defnedildi.

23.01.2024 - 17:37,
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KÜTAHYA'da lise öğrencisi Erol Can Yavuz (16), staj gördüğü mobilya atölyesinde sunta bloklarının altında kalarak hayatını kaybetti.

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi İç Mekan Mobilya Teknolojisi Dalı 9'ncu sınıf öğrencisi Erol Can Yavuz, dün staj gördüğü mobilya atölyesinde sunta bloklarının üstüne devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, kurtarılamadı.

Erol Can Yavuz için Gaybiefendi Mahallesi Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Kütahya Valisi Musa Işın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Yavuz'un cenazesi, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda defnedildi. (DHA)

Kütahya\'da Staj Yapan Lise Öğrencisi Sunta Bloklarının Altında Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kütahya'da Staj Yapan Lise Öğrencisi Sunta Bloklarının Altında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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