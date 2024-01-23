Kütahya\'da Staj Yapan Öğrenci Sunta Bloklarının Altında Hayatını Kaybetti

Selim Kayisi:

İşverenler stajyer alırken "iyi, bedava iş gücümüz var artık" diye seviniyor. en ağır işleri yaptırıyorlar onlara. gençler de belki okul bitince beni işe alırlar diye sesini bile çıkaramıyor. düzen böyle gittikçe her şey daha kötü olacak.