Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Hisarcık ilçesi 82'nci Yıl Mahallesi Halil Kurnaz Bulvarı'nda meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 43 NR 665 plakalı otomobil ile F.C.K. idaresindeki 43 PG 077 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden F.C.K. ile araçtaki İ.P. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

