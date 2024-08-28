Kütahya'da trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da trafik kazası: 6 yaralı

Kütahya\'da trafik kazası: 6 yaralı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından çıkan tartışmada bir kişi bıçaklandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

28.08.2024 17:40
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KÜTAHYA'da otomobilin önünde giden hafif ticari araca çarpıp sulama kanalına düştüğü kazada 6 kişi yaralandı. Otomobilden yaralı çıkan Muzaffer C., diğer aracın sürücüsü Mehmet U.'yu aralarında çıkan tartışmada boynundan bıçakladı. Muzaffer U. ile diğer yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

Afyonkarahisar'da aileleriyle birlikte yaz tatili geçiren İbrahim C. ve Muzaffer C., Almanya'ya dönmek için iki otomobille yola çıktı. Muzaffer C., kullandığı TR IC 1800 plakalı otomobille Kütahya kara yolu 15'inci kilometresinde önünde manevra yapan Mehmet U. idaresindeki 59 DT 496 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan otomobil, refüjdeki su kanalına düşerek ters döndü. Mehmet U.'nın aracı ise 50 metre sürüklenerek yan yattı. Kazanın ardından Muzaffer C., diğer aracın yaralı sürücüsü Mehmet U.'ya aralarında çıkan tartışmada bıçakla saldırdı, boynundan yaraladı.

Diğer araç sürücüleri araya girerek 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri RT CM 1800 plakalı araçta bulunan sürücü Muzaffer C., Merve Hatice C. ve babaanne Hatice C. ile 59 DT 496 hafif ticari araçta bulunan sürücü Mehmet U., eşi Neslihan ve oğulları Hasan Eren U.'yu ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Muzaffer C., kazanın ardından sinirlerine hakim olamadığını belirterek, "Bıçak benim, kazadan sonra arabadan aldım. Bir sinirle gidip saldırdım ama boynuna değil, eline doğru attım. Daha sonra sakinleşince geri çekildim" dedi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

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