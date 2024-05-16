Kütahya\'da trafik kazasında yaralanan tır sürücüsü hastanede tedavi altına alındı

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Kütahya'da, trafik kazasında yaralanan tır sürücüsü hastanede tedaviye alındı.

Muammer Akçocuk (63) yönetimindeki 07 UJ 420 plakalı tır, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 2. kilometresindeki köprülü kavşak yakınında kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtan dolayı kısa süreliğine yolda ulaşım tek şeritten sağlandı.