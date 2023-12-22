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Kütahya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Kütahya'da yapılan operasyonda uyuşturucuya alıştırılan kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu haplar, silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Kütahya\'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
22.12.2023 - 14:31,  Güncelleme: 14:33
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KÜTAHYA'da uyuşturucuya alıştırdıkları kadınları fuhşa zorladığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 8 şüphelinin kadınları uyuşturucuya alıştırarak, fuhşa zorladığını tespit etti. Kent merkezindeki adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 48 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 4 ruhsatsız tüfek ile 42 fişek ele geçirildi. Operasyonla ilgili şüphelilerin mağdur ettiği 13'ü kadın 128 kişi, polise ifade verdi. Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli serbest bırakılırken, diğer şüpheliler Tahir V. (59), Hikmet K. (51), Fatih O. (24), Emine S. (45) ve Hayriye Ç. (41), adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Tahir V., Hikmet K. ve Fatih O. tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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