Kütahya'da Yıldırım Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Kütahya'da Yıldırım Yangını Kontrol Altında

11.06.2026 20:13
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Tavşanlı'da yıldırım sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanda çıkan yangın, orman işletme müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin hava destekli müdahalesiyle söndürüldü.

Tavşanlı ilçesine bağlı Akçaköy yakınlarındaki Tepe mevkisindeki ormanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yoğun dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Arazinin oldukça sarp ve engebeli olması nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlanabildiği bölgeye, alevlerin büyümesini önlemek amacıyla 4 arazöz ve 1 yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Ekiplerin yanı sıra köy halkının da erken müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarında 4 arazöz, 1 helikopter, 20 orman işçisi ve 15 köylü yer aldı.

Akçaköy Muhtarı Şaban Kumru, hızlı müdahale sayesinde orman yangınının büyümeden kontrol altına alındığını belirterek, "Yıldırım düşmesi sonucu köyümüz yakınında çıkan orman yangını, orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesi ve bir helikopter ile de su dökülmesi sonucu yangın büyümeden söndürüldüö dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Orman Yangını, 3. Sayfa, Tavşanlı, Kütahya, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Yıldırım Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Teslime Nazlı Vermez Teslime Nazlı Vermez:
    bu tür doğal afetler karşısında halkımızın ve kurumlarımızın gösterdiği dayanışma takdire şayandır. yıldırım nedeniyle çıkan yangınlar tamamen kontrol dışı olaylar olmakla birlikte ekiplerin hızlı harekete geçmesi zararı minimize etmiştir. sıradan bir vatandaş olarak biz ne yapabilebiliriz sorusunu sorduktan sonra böyle durumlarda uzakta durmamız ve ekiplere engel olmamamız gerektiğini düşünüyorum. devlet denetiminde belki orman koruma tedbirlerine daha fazla kaynak ayrılabilir 0 0 Yanıtla
  • Birsen Kara Birsen Kara:
    güzel müdahale! ekipler hızlı davranmış! köy halkı da destek olmuş! böyle işlerde işbirliği çok önemli! umarım benzer durumlar daha az yaşanır! 0 0 Yanıtla
  • Dinçer Aydın Çınar Dinçer Aydın Çınar:
    iyi de bu kadar sarp araziye helikopter gönderebiliyorsan başka yerlerde niye göndermiyor insan 0 0 Yanıtla
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