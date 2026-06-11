Kütahya'da Yıldırım Yangını Kontrol Altında

Teslime Nazlı Vermez:

bu tür doğal afetler karşısında halkımızın ve kurumlarımızın gösterdiği dayanışma takdire şayandır. yıldırım nedeniyle çıkan yangınlar tamamen kontrol dışı olaylar olmakla birlikte ekiplerin hızlı harekete geçmesi zararı minimize etmiştir. sıradan bir vatandaş olarak biz ne yapabilebiliriz sorusunu sorduktan sonra böyle durumlarda uzakta durmamız ve ekiplere engel olmamamız gerektiğini düşünüyorum. devlet denetiminde belki orman koruma tedbirlerine daha fazla kaynak ayrılabilir