Kütahya\'da İsrail aleyhinde açılan soykırım davası için Güney Afrika\'ya teşekkür mektubu

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Kütahya'da bir grup sivil toplum kuruluşu üyesi, İsrail aleyhinde açtığı soykırım davası nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin büyükelçiliğine teşekkür mektubu ve hediye gönderdi.

Kütahya PTT Başmüdürlüğüne gelen Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) Kadın Kolları üyeleri, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliğine gönderilmek üzere hazırladıkları teşekkür mektubu ile Kütahya'nın sembollerinden olan çini tabağı teslim etti.

KÜSİDAP Kadın Kolları Başkanı Yurdagül Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında liderlik aldıkları için teşekkür etti.

Kütahyalı kadınlar olarak bu liderliği desteklediklerini belirten Kurt, şunları söyledi:

"Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gazze'de Filistin halkına soykırım yapmak ve Birleşmiş Milletlerin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladığı İsrail aleyhinde açtığı soykırım davası, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda devam etmektedir. Başından beri bu hukuki süreci destekliyoruz. Saldırılar başladığı ilk günden beri İsrail'in Filistin halkına yönelik insanlık dışı tutumuna karşı tepkimizi her platformda gösterdik."

Kurt, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dünyanın dört bir yanında ayağa kalkan küresel vicdanın sözcüsü olması anlamında çok kıymetli olduğunu, Uluslararası Adalet Divanının Filistin halkı lehine karar vermesini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.