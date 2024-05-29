Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Geleceğin Aşçıları Olma Yolunda İlerliyor - Son Dakika
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Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Geleceğin Aşçıları Olma Yolunda İlerliyor

Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Geleceğin Aşçıları Olma Yolunda İlerliyor

Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, teorik ve uygulamalı derslerle geleceğin aşçıları olma yolunda ilerliyor. Okul müdürü Zekiye Nur Öziltürk, öğrencilerin beceri eğitimi ve staj imkanları hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası yemek yarışmalarında başarı elde ettikleri belirtildi.

29.05.2024 12:11
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Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, teorik ve uygulamalı derslerle geleceğin aşçıları olma yolunda ilerliyor.

Okul müdürü Zekiye Nur Öziltürk, gazetecilere, Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Grafik ve Fotoğraf, Radyo ve Televizyon, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanlarında eğitim öğretime devam ettiklerini söyledi.

Öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretinde olduklarını belirten Öziltürk, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz çeşitli sınavlarla okulumuza geliyorlar ve onların yetenek, ilgi ve istekleri doğrultusunda öğretmenlerimiz ilaveler yapıyor. Son sınıftaki öğrencilerimiz haftada 3 gün 'beceri eğitimi' adı altında staj yapıp tecrübe kazanma imkanı buluyor. Bu kapsamda iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigortaları okulumuzca yapılırken gittikleri işletmelerde de asgari ücretin 3'te biri kadar da ücret alıyor."

Öğrencilere mezuniyetlerinde talep etmeleri durumunda diplomalarının yanında iş yeri açma belgesi de verdiklerini aktaran Öziltürk, bu sayede mezun olur olmaz kendi işlerini kurma imkanlarının bulunduğunu vurguladı.

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğretmeni Uğur Sarsimen de öğrencilerinin ulusal ve uluslararası yemek yarışmalarına katıldığını bildirdi.

Bu eğitim öğretim yılında 4 yarışmada yer aldıklarını anlatan Sarsimen, "En son Bodrum'da katıldığımız yarışmada öğrencilerimiz Kütahya baklavası, hamaylı tatlısı, sıkıcık çorbası, ılıbada dolması gibi yöresel yemek ve tatlılarımızla sunum yaptı. Bu sunumlarıyla en iyi lise ve en iyi ekip dallarında altın madalya kazanan öğrencilerimiz 11 dalda toplamda 15 madalya kazandı." dedi.

Sarsimen, öğrencilerin motivasyonlarının artmasını da sağlayan yarışmalarda ünlü ustalarla tanışarak tecrübe edinmelerini amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kupa ve madalya kazanan öğrencilerden Kezban Nur Koçer, Kevser Akçay ve Şevval Güngör ise kendilerini geliştirip ileride bu mesleği yapmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Geleceğin Aşçıları Olma Yolunda İlerliyor - Son Dakika

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