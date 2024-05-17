Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Türk ve Filistinli öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergi açıldı - Son Dakika
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Türk ve Filistinli öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergi açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi\'nde Türk ve Filistinli öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergi açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen 'Öğrenci Gözünden Gazze Sergisi'nde, Türk ve Filistinli öğrencilerin eserleri sergilendi. Sergide, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını konu alan dijital tasarım eserlerine yer verildi. Rektör Kızıltoprak, serginin öğrencilerin Filistin meselesine duyarlılığını yansıttığını belirtti ve Filistin farkındalığı için üniversitenin bugüne kadar yaptığı etkinlikleri anlattı. Sergi, bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.

17.05.2024 15:53
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde, Türk ve Filistinli öğrencilerin eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki "Öğrenci Gözünden Gazze Sergisi"nde, Güzel Sanatlar Fakültesinden (GSF) Filistinli Hanan Musallam ile Emir Bıyıklı ve Oğulcan Çelik'in, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını konu alan dijital tasarım eserlerine yer verildi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, açılışta yaptığı konuşmada, serginin öğrencilerin Filistin meselesine gösterdiği duyarlılığı yansıttığını söyledi.

Filistin farkındalığı için üniversite olarak bugüne kadar 100'ün üzerinde etkinlik yaptıklarını dile getiren Kızıltoprak, "Bir millet, bir toplum orada yok edilmek isteniyor. Tüm saldırılara, olumsuzluklara Filistinliler yaşama iradesini hala gösteriyor. Dünyada Filistinlilerin de özgürce nefes alma hürriyetleri var. Onlara yaşama şansı verilmiyor. Bir anlaşmazlık varsa siyasal zeminde çözülmeli. Orantısız güç kullanılarak savaşın dışındakilerin savaşın sorumlusu gibi gösterilmesinin hiçbir mantığı yok." diye konuştu.

Sergide eserleri bulunan öğrenciler de Gazze'ye dikkati çekmek ve oradakilere ses olmak amacıyla eserler tasarladıklarını ifade etti.

Rektör Kızıltoprak, GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, akademisyenler, davetliler ve öğrencilerin gezdiği sergi, bir hafta açık kalacak.

Kaynak: AA

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