Kütahya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 79 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kütahya merkezli 5 ilde, yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlere aracılık ettikleri öne sürülen iki suç örgütünün üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 79 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynatılması, oynanmasına aracılık edilmesi ve bu faaliyetlerin teşvik edilmesiyle ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kütahya, Burdur, Antalya, Eskişehir ve İzmir'de gözaltına alınan 79 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında otobüslerle Kütahya Adliyesi'ne getirildi.

Söz konusu soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin ise farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Polis, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri, yasa dışı bahis oynattıkları, oynanmasına aracılık ettikleri ve bu faaliyetleri teşvik ettikleri belirlenen 85 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edilmişti.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin iki ayrı yasa dışı bahis yapılanması içinde organize hareket ettikleri, bu kişilerden 2'sinin örgüt elebaşı, 13'ünün örgüt yöneticisi, 18'inin örgüt üyesi olduğu, 52 kişinin ise banka hesaplarını bu faaliyetlerde kullandırdığı belirlenmişti.

Ayrıca şüphelilerin banka hesap hareketlerinin incelemesinde, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında toplam 14 milyar 928 milyon 530 bin liralık işlem hacminin gerçekleştiği saptanmıştı.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 taşınmaz ile 10 araca el konulmuştu.